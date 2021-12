Polizei Düren

POL-DN: Pkw mit Bus kollidiert

Jülich (ots)

Auf der Kreisstraße 8 ist es am frühen Dienstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Pkw gekommen, bei dem drei Menschen verletzt wurden.

Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 21-Jähriger Mann aus Aachen zusammen mit seiner 22-jährigen Beifahrerin aus Jülich in einem Pkw die Kreisstraße 8 von Welldorf nach Serrest. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er etwa 500 m hinter dem Ortsausgang Welldorf auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Schulbus, der bis auf die 57-Jährige Fahrerin aus Jülich unbesetzt war. Durch den Aufprall wurde der Pkw des 21-jährigen in ein angrenzendes Feld geschleudert. Alle Unfallbeteiligten wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße 8 voll gesperrt. Die die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

