Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brand eines Baumes

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 16:50 Uhr geriet im Dronfieldpark in Sindelfingen aus noch unbekannter Ursache ein Baum in Brand. Der Baum brannte gänzlich ab. Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen rückte mit einem Einsatzfahrzeug und vier Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. An dem Baum entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

