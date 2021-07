Polizei Paderborn

POL-PB: ZUsammenstoß zwischen Radfahrern in Paderborn am Freitagabend

33098 Paderborn (ots)

Freitag, 02.07.2021 / 18:20 Uhr

33098 Paderborn, Heiersstraße Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fehler beim Abbiegen - Radfahrer kollidieren Paderborn. Am Freitagabend kam es in der Paderborner Innenstadt zu einem Zusammenstoß von zwei Radfahrern, bei dem sich eine 66-jährige Radfahrerin aus Paderborn leicht verletzte. Die Radfahrerin befuhr gegen 18:20 Uhr die Giersstraße in Richtung Heiersstraße. An der Einmündung zur Heiersstraße bog sie nach links ab und befuhr die Kurve in einem zu engen Winkel. Dabei übersah sie einen ihr entgegenkommenden 24-jährigen Radfahrer aus Paderborn und es kam dabei zum Zusammenstoß der beiden Fahrräder. Die Unfallverursacherin trug einen Helm, so dass schwerere Verletzungen glücklicherweise ausblieben. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

