Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin

Speyer (ots)

Am 21.01.2022 gegen 14:45 Uhr befuhr die 21-jährige Fahrradfahrerin die Wormser Landstraße in Richtung Bahnhofsstraße. Eine in gleicher Richtung fahrende 64-jährige PKW-Fahrerin beabsichtigte nach rechts in Richtung Friedrich-Ebert-Straße abzubiegen. Hierbei übersah diese am Fußgängerüberweg die von rechts fahrende Fahrradfahrerin, welche in diesem Moment den Fußgängerüberweg passieren wollte und kollidierte mit dieser. Die Fahrradfahrerin wurde lediglich leicht verletzt.

