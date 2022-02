Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher dringen in Himmelpfortener Wohnhaus ein - Flucht nach Ansprache durch die Hausbewohner

Stade (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein bisher unbekannter Einbrecher in Himmelpforten im Gerstenkamp nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen.

Nachdem der Unbekannte bereits alle Räum im Erdgeschoss nach brauchbarem Diebesgut durchsucht hatte, begab er sich ins Obergeschoss und traf dort im Schlafzimmer auf die Bewohner.

Diese sprachen den Einbrecher an und der Unbekannte floh sofort mit einer geringen Menge Bargeld, Schmuck und einem Rucksack als Diebesgut in die Dunkelheit.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

