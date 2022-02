Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte randalieren auf Schulgrundstück in Ottenbeck, Einbrecher in Wischhafen und Stade

Stade (ots)

1. Unbekannte randalieren auf Schulgrundstück in Ottenbeck

Bisher unbekannte Täter haben am Wochenende zwischen Freitag, 18:00 h und Montag, 15:15 h in Stade-Ottenbeck im Claus-von-Stauffenberg-Weg das Gelände der dortigen Grundschule betreten und dann eine Scheibe des Geräteschuppens und eines Klassenraumes eingeschlagen sowie einen Blumenkübel zerstört und mehrere Mülltonnen ausgeleert. Zusätzlich wurden noch diverse Bierflaschen zerschlagen und gezündelt.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf über 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

2. Einbrecher in Wischhafen und Stade

Zwischen Freitag, 00:00 h und Montagmorgen, 11:00 h haben sich Unbekannte in Wischhafen in der Straße Hollerdeich an ein dortiges Einfamilienhaus begeben und ein Fenster zur Küche eingeworfen. Der oder die Täter konnten so das Fenster öffnen und in das Haus einsteigen.

Was bei der anschließenden Durchsuchung erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird daher erstmal auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

In Stade im Fredenbecker Weg sind Unbekannte am gestrigen Montagnachmittag zwischen 15:50 und 18:00 h durch ein Fenster in ein dortiges Einfamilienhaus eingestiegen und haben ein Mobiltelefon und eine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld entwendet.

Der hier entstandene Schaden wird ebenfalls auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell