POL-STD: Unbekannte zerstören Scheiben von Bushaltestellen in Buxtehude, Elf Autofahrerinnen und Autofahrer unter Drogen oder Alkohol am Steuer unterwegs - mehrere Unfälle verursacht, Einbrecher in Düdenbüttel

1. Unbekannte zerstören Scheiben von zwei Bushaltestellen in Buxtehude

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Buxtehude in der Apensener Straße und in der Hauptstraße bei zwei Bushaltestellen die Glasscheiben zerstört und so einen Schaden von über 1.000 Euro angerichtet.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

2. Elf Autofahrerinnen und Autofahrer unter Drogen oder Alkohol am Steuer unterwegs - mehrere Unfälle verursacht

Am Wochenende sind den eingesetzten Polizeibeamtinnen und Beamten im Landkreis 11 Autofahrerinnen und Autofahrer ins Netz gegangen, die mit Drogen oder Alkohol am Steuer unterwegs waren.

Zwischen Samstag, 04:20 h und Sonntag, 10:10 h wurden dreimal in Stade und je einmal in Fredenbeck und Kutenholz Autofahrende im Alter von 21, 34, 38, 47 und 55 Jahren gestoppt, bei denen der Verdacht auf Drogenbeeinflussung vorlag.

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:00 h wurde in Buxtehude ein 30-jähriger Autofahrer mit über 1,6 Promille Alkohol angetroffen.

Am Sonntag gegen 03:10 h hat ein 45-jähriger Fahrer in Himmelpforten mit seinem Auto den dortigen Kreisverkehr befahren und dabei einen Reifen so stark beschädigt, dass er die Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte. Bei ihm wurde schließlich ein Atemalkoholgehalt von über 2, 6 Promille festgestellt.

Um 06:00 h kam ein 21-jähriger Fahrer in Buxtehude auf der Bundesstraße 73 mit seinem Auto von der Straße ab und an der Leitplanke im Graben zum Stehen. Er hatte bei der anschließenden Kontrolle einen Atemalkoholwert von über 1,0 Promille.

Gegen 07:15 h war eine 59-jährige Autofahrerin aus Richtung Neukloster in Richtung Grundoldendorf unterwegs und kam hier nach einer Verkehrsinsel von der Straße ab und touchierte einen Baum. Hier stellten die aufnehmenden Beamten eine Atemalkoholkonzentration von über 0,7 Promille fest.

Um 12:10 h wurde in Ritschermoor ein 39-jähriger Autofahrer mit über 1,3 Promille angehalten und gegen 20:10 h fiel eine 40-jährige Fahrerin mit ihrem stark beschädigten Auto in Buxtehude in der Ottensener Trift auf. Bei ihrer Kontrolle konnten über 1,8 Promille Atemalkohol ermittelt werden. Die Frau leistete Widerstand bei ihrer Kontrolle auf der Dienststelle und musste in Gewahrsam genommen werden.

Ihr Fiat Panda wurde zunächst sichergestellt, die zu den Beschädigungen passende Unfallstelle wird noch gesucht.

Alle Betroffenen mussten sich Urin- oder Blutproben unterziehen, teilweise wurden die Führerscheine sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Alkohol oder Drogen am Steuer eingeleitet.

Die Kontrollen der Polizei in diesem Bereich werden fortgesetzt um eine Verbesserung der Verkehrssicherheit und der damit verbundenen Senkung der Unfallzahlen im Verletzten oder sogar getöteten Verkehrsteilnehmern zu erreichen.

3. Einbrecher in Düdenbüttel

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind bisher unbekannte Einbrecher in Düdenbüttel im Querweg nach dem Öffnen einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen und haben Bargeld, ein Handy und Autoschlüssel erbeutet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

