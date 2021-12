Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 24.12.2021 bis 26.12.2021

Hildesheim (ots)

(bru)Zwei Wohnungseinbruchdiebstähle in Elze -Zeugenaufruf-

Am 24.12.2021 drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 22.30 Uhr in ein Wohnhaus im Dr.-Caspary-Weg ein, indem sie mit einem Stein die Scheibe eines Badezimmerfensters einwarfen. Nachdem sie sich Zugang in das Gebäude verschafft hatten, wurden die Räumlichkeiten einer Kellerwohnung durchsucht. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Ebenfalls am 24.12.2021 kam es im Zeitraum zwischen 09.30 Uhr und 23.50 Uhr in der Hermann-Schiermann-Straße zu einem Einbruch. Hier drangen die unbekannten Täter nach dem Aufhebeln eines Badezimmerfensters in das Wohnhaus ein, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Eime.

Am 25.12.2021 befuhr ein bislang unbekannter Verursacher in Eime die Dunser Straße in Richtung Gronau, aus Richtung Marienhagen kommend. In Höhe der Einmündung "Am Knick" überfuhr der Verursacher die dortige "Verkehrsinsel", wobei ein Verkehrszeichen vollständig zerstört wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Vorfall hat sich vermutlich in den Abendstunden des 25.12.2021 ereignet. Auch der Pkw des Verursachers dürfte bei dem Unfall im Frontbereich erheblich beschädigt worden sein. Anhand vorgefundener Fahrzeugteile ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers vermutlich um einen Pkw VW Golf 4, Farbe grau / anthrazit, handeln dürfte. Zeugen, denen ein solches Fahrzeug mit entsprechenden Beschädigungen aufgefallen ist oder die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

