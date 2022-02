Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Jorker Vereinsheim und Schule

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht sind bisher unbekannte Einbrecher in Jork in der Hinterstraße nach dem einschlagen eines Fensters in das Innere eines dortigen Vereinsheim eingedrungen und haben die Innenräume nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Auch bei der daneben befindlichen Grundschule sind der oder die Täter dann über den Innenhof an ein Fenster des Musikraum gelangt und haben dieses eingeschlagen. Der Versuch durch den so betretenen Raum zum weiteren Bereich der Schule vorzudringen scheiterte dann an einer verschlossenen Innentür.

Ob und was bei den beiden Einbrüchen gestohlen werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest. Der angerichtete Gesamtschaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

