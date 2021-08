Polizei Düsseldorf

POL-D: Garath - Verkehrsunfall auf Zebrastreifen - 14-jähriger Junge schwer verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Montag, 23. August 2021, 17:05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Garath wurde ein 14-jähriger Junge schwer verletzt, als ihn eine Pkw-Fahrerin auf einem Zebrastreifen zu spät bemerkte. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war eine 37-jährige Frau mit ihrem Daimler auf der Koblenzer Straße in Richtung Frankfurter Straße unterwegs. In Höhe der Emil-Barth-Straße beabsichtigte ein 14-jähriger Junge zu Fuß einen Zebrastreifen in Richtung S-Bahnhof Garath zu überqueren. Die Autofahrerin bemerkte den Fußgänger zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 14-jährige Junge kam schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war im Einsatz, um die Spuren zu sichern.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell