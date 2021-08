Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - Frau lebensgefährlich verletzt - Drei weitere Menschen zum Teil schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahemeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Friedrichstadt - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - Frau lebensgefährlich verletzt - Drei weitere Menschen zum Teil schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahemeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Freitag, 20. August 2021, 13:38 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, wurde eine Seniorin lebensgefährlich verletzt. Drei weitere Menschen musste mit zum Teil mit schweren Verletzungen behandelt werden. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren. Einem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen und laut Zeugenaussagen wartete ein 87 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen der Graf-Adolf-Straße / Berliner Allee an einer roten Ampel. Neben ihm befand sich ein 47-Jähriger mit einem Bus, der bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhr. Kurz darauf kollidierte der Mercedesfahrer mit der rechten Seite des Buses und fuhr weiter über die Graf-Adolf-Straße in Richtung Haroldstraße. Unmittelbar nach der ersten Kollision fuhr der 87-Jährige einem Bus einer 47-Jährigen auf, die auf der Graf-Adolf-Straße verkehrsbedingt warten musste und touchierte einen weiteren Pkw, der am Straßenrand parkte. Die 85 Jahre alte Beifahrerin des Mercedesfahrers erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde durch Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Der 87 Jahre alte Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die 47-jährige Fahrerin des Buses sowie eine Insassin wurden leicht verletzt. Die Beamten stellten den Mercedes und den Führerschein des Seniors sicher. Die Ermittlungen dauern an.

