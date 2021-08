Polizei Düsseldorf

POL-D: Gerresheim - Widerstand, Versuch der Gefangenenbefreiung und massive Beleidigungen gegen Polizisten - Zwei Jugendliche in Gewahrsam - Zwei Beamte leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 21. August 2021, 16:55 Uhr

Bei einem Polizeieinsatz am Samstagnachmittag in Gerresheim wurden eine Beamtin sowie ein Beamter leicht verletzt. Sie hatten eine Gruppe Jugendlicher zum Zwecke der Klärung eines vorangegangenen Sachverhaltes angesprochen, als sich Personen aus der Gruppe sofort aggressiv und unkooperativ verhielten. In der Folge kam es zu Widerstandshandlungen, einem Versuch der Gefangenenbefreiung und massiven Beleidigungen gegen die eingesetzten Kräfte. Nur mit einer Vielzahl von Beamtinnen und Beamten gelang es, die Situation zu beruhigen. Zwei 15-Jährige wurden zur Wache gebracht.

Als das Streifenteam kurz vor 17 Uhr auf der Benderstraße eine Gruppe von Jugendlichen ansprach, um ihre Personalien aufgrund des Verdachts einer vorangegangenen Straftat (Bedrohung) festzustellen, reagierte eine Person sofort aggressiv und aufbrausend und sperrte sich gegen die Maßnahmen der Polizisten. Als ein Beamter den aggressiven Jugendlichen fesseln wollte, kam ein weiterer aus der Gruppe hinzu und versuchte den Polizisten von seinem Begleiter wegzuziehen. Beide Jugendlichen wurden mit Handfesseln fixiert. Im weiteren Verlauf kam es seitens einer der beiden 15-Jährigen zu Widerstandshandlungen, wobei er als auch eine Beamtin und ein Beamter leichte Verletzungen erlitten. Während der Maßnahmen wurden die Beamten sowohl durch die beiden Tatverdächtigen, als auch durch Schaulustige, die sich um das Geschehen versammelt hatten, massiv beleidigt. Nur durch Hinzuziehung von mehreren Streifenteams konnte die Situation schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Die beiden 15-Jährigen wurden zu Wache gebracht und dort von den Erziehungsberechtigten abgeholt. Die Beamten fertigten entsprechende Strafanzeigen.

