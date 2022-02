POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude, Tank-LKW kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Polizeiinspektion Stade

1. Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude

Am gestrigen Dienstag zwischen 09:30 h und 19:50 sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude im Höpers Kamp auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben die hintere Terrassentür aufgehebelt. Im Inneren wurden dann sämtliche Räume durchwühlt. Was der oder die Täter dabei schließlich erbeuten konnten, steht zur Zeit noch nicht fest. Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Tank-LKW kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Am heutigen frühen Morgen gegen 06:10 kam es auf der Kreisstraße 26 zwischen Jork und Buxtehude zu einem Unfall, bei dem der Fahrer eines Tank-LKW leicht verletzt wurde.

Nach Angaben des 46-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Harburg war dieser mit seinem LKW mit Sattelauflieger einer Jorker Spedition auf der K 26 in Richtung Jork unterwegs und wurde von einem bisher unbekannten Autofahrer mit einem dunklen PKW überholt.

Dieser schnitt dann den LKW bei Wiedereinscheren, so dass der Fahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Dabei kam das schwere Fahrzeug von der Fahrbahn ab in den Seitenraum und prallte schließlich nach ca. 200 Metern gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus der Mercedes-Actros-Zugmaschine stark beschädigt und der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Der Tankauflieger blieb bei dem Unfall unbeschädigt, Gefahrstoffe traten nicht aus.

Wegen der zunächst unklaren Unfalllage und eines anderen angegebenen Unfallortes in der Gemeinde Jork wurden die Ortswehren aus Jork, Ladekop, Borstel, Moorende und Königreich alarmiert. Die Feuerwehleute konnten den 46-Jährigen dann schnell über eine Rettungsplattform aus dem Fahrzeug befreien. Nach der Erstversorgung durch den Buxtehuder Notarzt wurde er von einer Rettungswagenbesatzung mit leichten Verletzungen ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert. Die Einsatzkräfte sicherten das Unfallfahrzeug ab und unterstützten die Polizei bei der Verkehrsregelung.

Die Straßenmeisterei Bliedersdorf übernahm die Reinigung der Fahrbahn, die Bergung des Unfallfahrzeuges wird nach dem Umpumpen des in den Tanks transportierten Heizöls im Laufe des Vormittags durchgeführt.

Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Kreisstraße 26 zeitweise voll gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem überholenden PKW machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

