Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trickdiebe unterwegs

Euskirchen (ots)

Eine 26-jährige Frau aus Euskirchen wurde am Dienstag (1. Februar), gegen 19.42 Uhr, von einem unbekannten Mann auf dem P&R-Parkplatz in Euskirchen angehalten und auf ihren linken Vorderreifen aufmerksam gemacht. Während die 26-Jährige ausstieg, um nach ihrem Reifen zu schauen, öffnete ein weiterer unbekannter Mann kniend die Beifahrertür, um nach ihrer Handtasche zu greifen. Die Frau bemerkte dies jedoch und schrie den Mann an. Daraufhin entfernten sich die Männer ohne Beute Richtung Münstereifeler Straße.

