Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei gescheiterte Wohnungseinbrüche

Zülpich, Weilerswist (ots)

In Zülpich kam es am Mittwochmittag gegen 11.45 Uhr auf der Nideggener Straße zu einem Wohnungseinbruch, bei dem der Einbrecher auf frischer Tat ertappt wurde. Ein 49-jähriger Mann, polizeibekannt, stieg durch ein offenes Küchenfenster und entwendete mehrere Gegenstände. Die Eigentümerin hörte plötzlich Geräusche im Erdgeschoß. Als sie in die Küche kam, stand sie dem Einbrecher gegenüber und benachrichtigte direkt die Polizei. Der Mann verhielt sich bis zum Eintreffen der Polizei ruhig.

In Weilerswist wurde ein Einbruch durch gut gesicherte Fenster verhindert. Unbekannte versuchten augenscheinlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Kölner Straße in Weilerswist in eine Wohnung zu gelangen. Beim Eintreffen der Polizei konnte ein Loch im Fenster festgestellt werden. Im Zimmer selbst lag ein Stein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell