Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fallrohre von Kirche gestohlen

Euskirchen (ots)

Insgesamt 17 Meter Kupferfallrohre demontierten Unbekannte in der vergangenen Woche an der Kirche St. Martin in der Kirchstraße. Einer Angestellten war am Sonntagmorgen aufgefallen, dass die Täter rund um die Kirche die Fallrohre gelöst und entwendet hatten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell