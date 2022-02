Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 27-Jähriger zweimal betrunken mit Pkw unterwegs

Schleiden (ots)

Bei einer Verkehrsunfallaufnahme auf der Bundesstraße 266 in Schleiden-Oberhausen am späten Montagabend (21.10 Uhr) wurde beim Geschädigten des Sachschadensunfalls Alkoholgeruch festgestellt. Ihm wurde aufgrund des Alkoholgenusses (1,22 Promille) eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am frühen Dienstagmorgen (1.40 Uhr) meldete ein Zeuge einen Verkehrsunfall "Am Markt" in Schleiden. Der Verursacher hatte ein geparktes Fahrzeug gerammt und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt. Weiterhin konnte der Zeuge erkennen, dass sich der Flüchtige in einem Hausflur zum Schlafen niedergelegt hatte. Dort konnte der Mann durch die hinzugerufene Polizei aufgefunden werden. Nachdem der 27-Jährige durch die Polizisten geweckt wurde, zeigte er sich sehr aggressiv. Bei der Personalienfeststellung, der Verbringung zur Polizeiwache und der Entnahme einer Blutprobe, leistete der Mann Widerstand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Der Schleidener wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Widerstandes und Verkehrsunfallflucht gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell