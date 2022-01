Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizisten mit richtigem "Riecher"

Mechernich-Kallmuth (ots)

Am Donnerstagvormittag (27.01.2022, 11 Uhr) kontrollierte die Besatzung eines Streifenwagens das Fahrzeug eines Schrottsammlers in Blankenheim-Alendorf. Bei dieser Kontrolle fanden die Polizisten unter einer Decke versteckt eine hochwertige Kettensäge. Da die beiden 56- und 53-jährigen Fahrer keine Erklärung zur Kettensäge abgeben konnten, wurde sie sichergestellt. In der Folge konnte über die Seriennummer der Eigentümer durch die Polizei ermittelt werden. Dieser wollte am Donnerstag die Säge nutzen, fand sie jedoch nicht. Eine Strafanzeige hatte er noch nicht erstattet. Gegen die Diebe sind entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell