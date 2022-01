Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Eigentümer überrascht Diebe bei Rollerdiebstahl

Weilerswist (ots)

Am Freitagabend (23.25 Uhr) erkannte ein 58-Jähriger drei Jugendliche an seinem Roller. Dieser stand in der Kölner Straße. Offenbar versuchten sie das Fahrzeug zu stehlen. Als er die drei Jungen ansprach, flüchteten sie. Einer der vermeintlichen Diebe konnte im Nahbereich durch die hinzugerufene Polizeistreife ergriffen werden. Der 15-Jährige wurde im Anschluss seiner Personalienfeststellung an seine Eltern übergeben.

