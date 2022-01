Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Kaffeevollautomaten gestohlen

Mechernich-Obergartzem (ots)

Zwei Kaffeevollautomaten erbeuteten Unbekannte nach einem Einbruch in einen gastronomischen Betrieb an der Straße "Krewelshof". Dafür schlugen die Diebe am vergangenen Freitagmorgen (28. Januar) gegen 5 Uhr eine Fensterscheibe an einem der Gebäude ein. Mit den beiden Maschinen verließen sie unerkannt den Tatort.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell