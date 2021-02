Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Ohne Führerschein und positiver Drogenvortest

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 18.2.2021 überprüften Polizisten gegen 22.25 Uhr einen Autofahrer auf der Münsterstraße in Telgte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrer keinen Führerschein besitzt und scheinbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte ein Drogenvortest, so dass dem Warendorfer eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten leiteten gegen den 24-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein. Ebenso gegen den 23-jährigen Halter des Autos, der auf dem Beifahrersitz saß.

