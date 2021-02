Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrer nach Sturz Blutprobe entnommen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 18.2.2021 stürzte ein Fahrradfahrer gegen 9.20 Uhr auf der Daimlerstraße in Höhe der Einmündung zur Voltastraße in Ahlen. Durch den Sturz verletzte sich der 39-Jährige leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Daraufhin ließen sie ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Da dieser deutlich positiv war, folgte für den Ahlener die Entnahme einer Blutprobe. Nach der Blutprobenentnahme und ärztlichen Versorgung der Verletzungen des 39-Jährigen nahmen die Beamten den stark alkoholisierten Mann zu seinem Schutz in Gewahrsam.

