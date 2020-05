Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Motorrad gestürzt

53909 Zülpich (ots)

Sonntagabend (19.20 Uhr) befuhr ein 32-Jähriger aus Zülpich mit seinem Motorrad einen Wirtschaftsweg zwischen der Pankratiusstraße und der Straße Am Meilenstein. Nach Auswertung der vorhandenen Unfallspuren setzte er im Verlauf dieses Weges mehrfach mit seinem rechten Sturzbügel auf der Fahrbahn auf. In einer leichten Steigung verlor er aufgrund dieses Umstandes offenbar die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

