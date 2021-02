Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann nach Zusammenstoß mit geparkten Autos schwer verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall Mittwochmorgen (17.02.2021, 04.45 Uhr) ist ein Mann in Ahlen schwer verletzt worden.

Der 46-Jährige war in seinem Mercedes auf der Walstedder Straße unterwegs. Auf Höhe mehrerer am Straßenrand geparkter Autos kam er von der Straße ab und stieß gegen eines Autos. Durch den Aufprall wurden dieser und noch zwei weitere Pkw ineinander geschoben. Rettungskräfte befreiten den 46-Jährigen und brachten ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. Vermutlich könnte der Mann Alkohol getrunken haben, deswegen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Durch den Zusammenstoß der vier Autos sind Betriebsstoffe auf die Straße gelaufen. Während der Rettung, der Unfallaufnahme und der Straßenreinigung war die Walstedder Straße für knapp drei Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell