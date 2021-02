Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrer eines roten Autos gesucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 16.2.2021 befuhr ein Detmolder gegen 6.35 Uhr die Ahlener Straße aus Richtung Beckum kommend und bog in den Kreisverkehr "Brulands Eck" ein. Der 52-Jährige beabsichtigte den Kreisverkehr in Richtung Ahlen (B 58) zu verlassen. Während sich der Detmolder noch im Kreisverkehr befand, bog ein Unbekannter mit einem roten Pkw aus der Einmündung Hinteler in den Kreisverkehr ein. Dabei prallte der Fahrer des roten Autos gegen den rechten Kotflügel und die Beifahrerseite des weißen BMWs des Detmolders. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete in unbekannte Richtung. Der unbekannte Fahrer sowie Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder dem roten Pkw machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02522/915-0.

