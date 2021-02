Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Kind bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 16.2.2021 kam es gegen 15.50 Uhr an der Einmündung Sendenhorster Straße/Münstertraße/Kirchstraße in Albersloh zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Eine 38-Jährige ging mit dem 5-Jährigen auf dem Gehweg in Höhe der Einmündung spazieren. Als ein 62-Jähriger mit einem Bus von der Sendenhorster Straße nach links auf die Münsterstraße abbog, schwenkte das Heck nach rechts aus und stieß die dahinter befindliche Albersloherin gegen das Kind. Dieses stolperte und prallte gegen eine Hauswand. Der Junge wurde zur Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht.

