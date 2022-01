Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen nahe Rügeband

Waren (ots)

Am 25.01.2022 kam es auf der Kreisstraße 31 zwischen Rügeband und Klein Gievitz zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen.

Ein 18-jähriger Pickup-Fahrer befuhr gegen 16:12 Uhr mit seiner 14-jährigen Beifahrerin die Kreisstraße 31 aus Richtung Rügeband kommend in Richtung Groß Gievitz. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein entgegenkommender PKW zu weit mittig gefahren, weshalb der 18-Jährige nach rechts ausweichen musste. Durch dieses Fahrmanöver kam er von der Fahrbahn ab und streifte Straßenbaum. Hierdurch geriet das Fahrzeug ins Schleudern und stieß in der weiteren Folge gegen einen Straßenbaum auf der gegenüberliegenden Straßenseite und kam zum Stehen.

Der entgegenkommende bislang unbekannte PKW setzte seine Fahrt fort und blieb nicht an der Unfallstelle. Die beiden deutschen Pickup-Insassen befreiten sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack und wurden in der weiteren Folge durch zwei herbeigerufene Notärzte betreut. Anschließend wurden sie durch den Rettungsdienst in die Kliniken nach Neubrandenburg und Plau gebracht.

Des Weiteren kamen an der Unfallstelle die Feuerwehren aus Lansen und aus Groß Gievietz zum Einsatz.Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem sowie an zwei Straßenbäumen entstand ein Gesamtschaden von ca. 26.000,- EUR.

Bis zur Bergung des Pickups musste die Kreisstraße auf Höhe der Unfallstelle voll gesperrt werden.

Der Unfall wurde durch Einsatzkräfte des Polizeihauptrevier Waren/Müritz aufgenommen. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache und dem weiteren beteiligten Fahrzeug werden durch die Kriminalpolizeidienststelle in Waren/Müritz erfolgen.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem flüchtigen unbekannten PKW, nimmt das das Polizeihauptrevier in Waren unter Telefon 03991/ 176-0, jede andere Polizeidienststelle und die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

