Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Toilettenpapier in Brand gesetzt

Bad Münstereifel (ots)

Am Montagabend (19 Uhr) bemerkte der Betreiber eines Geschäftes in der Kölner Straße Rauchentwicklung in seinen Verkaufsräumen. Unbekannte setzen in einem Toilettenhäuschen das Toilettenpapier in Brand. Die Feuerwehr brauchte nicht mehr einzugreifen, da das Feuer bereits allein erloschen war. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung sind aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell