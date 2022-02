Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betäubungsmittel in Handtasche gefunden

Hellenthal (ots)

Fünf Tütchen mit unterschiedlichen Betäubungsmitteln wurden bei einer 25-jährigen Schleidenerin in der Nacht zu Dienstag (1. Februar) aufgefunden. Die junge Frau war zuvor als "hilflose Person" am Bahnhof in Hellenthal gemeldet worden. Sie war offenbar aufgrund der Folge ihres Drogengemischs nicht mehr ansprechbar. Die Polizeibeamten fanden Reste der Drogen bei der Durchsuchung nach Personalpapieren in der Handtasche der Frau. Sie kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

