FW-BOT: Beherztes Eingreifen eines Nachbarn hält Feuer in Schach

(Li) Heute Abend, gegen 19:45 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen und die Berufsfeuerwehr zu einem Brand auf der Gahlener Str. gerufen. Anwohner des betroffenen Gebäudes meldeten über den Notruf 112, dass ein motorbetriebenes Arbeitsgerät in einem Gewächshaus in Brand geraten sei und das Feuer auf das Gebäude überzugreifen droht. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Anwohner den Brand bereits, bis auf einige Glutnester, ablöschen konnte. Durch das Eingreifen des Anwohners konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Einige Glasscheiben waren schon, aufgrund der Temperatureinwirkung, geborsten. So mussten die Brandschützer nur noch Nachlöscharbeiten durchführen. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz konnte nach ca. 30 Minuten beendet werden.

