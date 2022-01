Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Kaminbrand in Bottrop-Kirchhellen

Bottrop (ots)

Die Feuerwehr wurde am Sonntag gegen 17 Uhr zu einem Kaminbrand in Bottrop-Kirchhellen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnten die ersten Fahrzeuge in der Ferne eine starke Rauchfahne erkennen. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen traf als erstes am betroffenen Haus ein und sah, dass bereits Flammen aus dem Kamin schlugen. Die Einsatzkräfte leiteten sofort erste Maßnahmen zur Brandbekämpfung und zum Schutz des Hauses ein. In Absprache mit dem ebenfalls vor Ort befindlichen Bezirksschornsteinfeger wurde der Kamin mit Unterstützung von Einheiten der Berufsfeuerwehr sowie Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen gereinigt und dadurch der Brand gelöscht. Dies wurde sowohl vom Dach über eine Drehleiter als auch durch einen Zugang im Keller bewerkstelligt. Nach ca. 3 Std. waren alle Einsatzmaßnahmen beendet und die Bewohner konnten zurück ins Haus.

Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen mehr im Haus und es gab keine Verletzten.

Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen vor Ort um den Kaminbrand zu bekämpfen.

Zusätzlich besetzten 18 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bottrop Altstadt die Feuerwache 1 und stellten damit den Schutz des Bottroper Stadtgebietes sicher. (Bo)

