Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kleinkraftrad gestohlen

Zülpich (ots)

Ein Unbekannter entwendete zwischen dem 1. Februar und dem 2. Februar, in der Zeit von 16.15 und 9.45 Uhr, ein Moped aus einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses im Ülpenicher Weg in Zülpich-Linzenich. Das Moped war mit einem Lenkradschloss gesichert. Es handelt sich um eine KTM 125 Duke in schwarz.

