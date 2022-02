Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Dienstag, 22. Februar 2022, 21.00 Uhr, und Mittwoch, 23. Februar 2022, 08.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter in der Soestenstraße zwei Reifen eines PKW Opel Corsa einer 46-Jährigen aus Cloppenburg. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Molbergen - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit zwischen Dienstag, 15. Februar 2022, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 23. Februar 2022, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Baustelle an der Peheimer Straße einen Wasserschlauch sowie eine Holzleiter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Emstek OT Schneiderkrug - Diebstahl von Baustellengelände

Zwischen Dienstag, 22. Februar 2022, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 23. Februar 2022, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Emsteker Straße von einer Baustelle im rückwärtigen Bereich der dortigen Firma für Tiefkühlprodukte diverse Gerätschaften aus einem Stahlcontainer. So unter anderem - einen Rotationslaser QL320H, - einen HILTI Bohrhammer, - zwei HILTI Bohrhammer TE 70, - zwei HILTI Akku-Bohrhammer, - ein HILTI Kombihammer - einen METABO Bohrschrauber, - zwei METABO Akku-Bohrschrauber, - eine BOSCH Handkreissäge, - eine BOSCH Stichsäge, - zwei BOSCH Schlagbohrmaschinen, - ein Alu-Stativ, Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 23. Februar 2022 kam es um 06.45 Uhr auf der Bundesstraße B213 zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 77-Jähriger aus Cloppenburg befuhr die Bundesstraße B213 in Fahrtrichtung Haselünne. Dort überholte er trotz Überholverbot und schaffte es nicht mehr, sich rechtzeitig vollständig wieder einzufädeln, sodass es zu einer Kollision des Außenspiegel seines PKW mit einem ihm entgegenkommenden Transporter eines 34-Jährigen aus Herzlake kam. Der hinter diesem Transporter befindliche PKW eines 37-Jährigen aus Bawinkel wurde durch Fahrzeugteile beschädigt. Der 77-Jährige entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit, konnte aber wenig später durch die Beamte der Polizeistation Haselünne gestoppt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beträgt 1200 Euro.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 23. Februar 2022, kam es gegen 09.00 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 51-Jähriger aus Polen befuhr mit seinem Lkw die Hauptstraße in Garrel in Fahrtrichtung Varrelbuscher Straße. In diesem Zusammenhang touchierte er vermutlich mit der rechten Seite seines Aufliegers den linken Außenspiegel eines rechts in einer Parkbucht geparkten grauen Pkw Opel Astra einer 71-Jährigen aus Vrees. Der Schadensverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt von der Örtlichkeit. Er konnte ermittelt werden, weil ein aufmerksamer Zeuge sich das Kennzeichen des Verursachers notiert hatte. Weitere sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation in Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 23. Februar 2022, gegen 13.05 Uhr, kam es auf der Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 51-Jähriger aus Friesoythe befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße B72 in Fahrtrichtung Friesoythe. Er übersah im Streckenverlauf einen vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden 36-jährigen Fahrer eines PKW aus Cloppenburg und fuhr diesem hinten auf. Durch die Kollision wurde der 36-Jährige leicht verletzt. Der PKW des 51 war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtsachschadens beträgt 11000 Euro.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 23. Februar 2022, kam es um 14.25 Uhr auf der Bartmannsholter Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 80-Jähriger aus Essen (Oldenburg) befuhr die Kreisstraße K176 von Calhorn in Richtung Bartmannsholte und hielt außerhalb der geschlossenen Ortschaft auf der Straße an, um sich mit Bekannten zu unterhalten. Eine 56-jährige PKW-Fahrerin aus Lastrup, welche die Kreisstraße K176 ebenfalls in Richtung Bartmannsholte befuhr, erkannte diese Situation zu spät und fuhr auf den PKW des 80-Jährigen auf. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell