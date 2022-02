Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung 20.02.2022

Straßenhaus (ots)

Willroth

In der Nacht von Samstag dem 19.02.2022 auf Sonntag den 20.02.2022 legten bis dato noch unbekannte Täter in Willroth mehrere Große Steine auf die Bundesstraße 256. Die Steine wurden im Kurvenbereich am Ortsausgang Rtg. Horhausen positioniert. Lediglich der Umsicht und Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer ist es zu verdanken, dass es nicht zu einem Verkehrsunfall kam. Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus, EMail.PIStrassenhaus@polizei.rlp.de, Tel.: 02634-9520

Datzeroth

Am Sonntag den 20.02.2022 meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Straßenhaus ein Fahrzeug welches aus Richtung Datzeroth kommend in unsicherer Fahrweise in Richtung Neuwied geführt wurde. Bei der folgenden Verkehrskontrolle konnte ausgehend von der 38 jährigen Fahrerin deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 2,96 o/oo. Der Führerschein der Fahrerin wurde noch vor Ort eingezogen. Eine entsprechende Strafanzeige wird vorgelegt.

Bonefeld

In der Zeit vom Freitag dem 18.02.2022 bis Samstag den 19.02.2022 kam es in Bonefeld, neben dem Gewerbegebiet Beim weißen Stein, zu einer Sachbeschädigung. Bis dato noch unbekannte Täter beschädigten die Folie von 34 Rundballen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1700 EUR. Der oder die Täter versuchten teils Buchstaben in die Folie zu schneiden. Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus, EMail.PIStrassenhaus@polizei.rlp.de, Tel.: 02634-9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell