Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht

Neuwied (ots)

Im Berichtszeitraum kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Neuwied zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen. Am Freitagabend beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Neuwied im Industriegebiet einen PKW Mitsubishi einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Noch bevor das Fahrzeug anhielt, kam der 20jährige Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Während der Fahrer selbst unverletzt blieb, zog sich sein Beifahrer eine leichte Verletzung zu. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Am Samstagabend wurden zwei junge Männer im Alter von 16 bzw. 18 Jahren beim Verlassen des Kauflands Neuwied von einer 20köpfigen Personengruppe provoziert und bedrängt. Der 16jährige wurde in Folge dessen aus der Gruppe heraus durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt. Anschließend entfernte sich die Personengruppe unerkannt. Hinweise bitte an die Polizei Neuwied, Tel. 02631/8780, od. pineuwied@polizei.rlp.de

