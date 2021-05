Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bei Fahndung erfolgreich - 40-jähriger Straftäter festgenommen und in Justizvollzugsanstalt eingeliefert

Aachen (ots)

Am Montagnachmittag ist der Bundespolizei ein 40-jähriger Rumäne ins Fahndungsnetz gegangen. Er war zuvor aus den Niederlanden eingereist, als er von Beamten der Bundespolizei an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung der Personalien in den Fahndungsdateien stellten die Beamten einen Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München wegen Trunkenheit im Straßenverkehr fest. Der Haftbefehl wurde aufgrund eines Urteils des Amtsgerichtes München aus dem Jahr 2019 erlassen. Der 40-Jährige wurde anlässlich des benannten Verkehrsdeliktes zu einer Geldstrafe in Höhe von 2400,- Euro oder ersatzweise einer 60-tägigen Freiheitsstrafe verurteilt. Da der Betroffene die Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er nach seiner Festnahme in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert.

