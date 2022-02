Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++ Schlag gegen Rechtsextremismus +++ Beschlagnahme von 2600 Tonträger mit rechtsextremistischer und gewaltverherrlichender Musik +++

Bakum/

Anfang Februar 2022 durchsuchten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta die Wohnung eines 37-Jährigen in Bakum und beschlagnahmten rund 2600 Tonträger mit verbotenem Inhalt. Gegen den Mann - der Mitglied in rechtsextremistischen Organisationen ist - richten sich Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit rechtsextremistischer und gewaltverherrlichender Musik. "Mit der Beschlagnahme dieser großen Anzahl von verbotenen Tonträgern und der dazugehörigen Verpackungsmaterialien wurde eine Handelskette durchbrochen und ein Zeichen für das konsequente Vorgehen gegen den Rechtsextremismus gesetzt", so Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg. "Auch in Zukunft werden wir diese Null-Toleranz-Strategie weiterverfolgen. Insbesondere, weil rechtsextremistische Musik für Kinder und Jugendliche als Einstieg in die Szene dienen kann." Im Rahmen der durch das Amtsgericht Hannover angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten in einem Zimmer mehrere Tausend CDs und Schallplatten. Insgesamt wurden nach einer ersten Sichtung in der Wohnung rund 2600 Tonträger mit rechtsextremistischer und/oder gewaltverherrlichender Musik beschlagnahmt. Darüber hinaus wurde umfangreiches Verpackungsmaterial für die Platten sowie Blanko-Etiketten von verschiedenen Versanddienstleistern aufgefunden, die auf einen schwunghaften Handel mit der verbotenen Musik hindeuten. Noch während der laufenden Durchsuchung wurde ein großer Karton mit weiterem Verpackungsmaterial geliefert. Außerdem wurde in der Wohnung eine Vielzahl von Gegenständen festgestellt, die auf eine langjährige Zugehörigkeit zur rechten Szene hindeuten.

