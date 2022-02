Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 23. Februar 2022, gegen 15.55 Uhr, kam es auf der Großen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 35-Jährige aus Vechta touchierte mit dem PKW beim Ausparken einen vor ihr parkenden PKW eines 36-Jährigen aus Twistringen und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich die Schadensverursacherin vom Unfallort, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeuges, sowie die Art ihrer Verkehrsbeteiligung, zu ermöglichen. Da der Unfallhergang von aufmerksamen Zeugen beobachtet wurde, konnte sie im weiteren zeitlichen Verlauf an der Wohnanschrift angetroffen und mit dem hier vorliegenden Tatvorwurf konfrontiert werden. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 23. Februar 2022, kam es um 16.25 Uhr auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 75-Jährige aus Vechta bog mit ihrem PKW von der Oldenburger Straße nach rechts in die Straße Am Eisernen Birnbaum ab und übersah dabei eine bevorrechtigte, entgegenkommende 49-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die 49-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Bakum - Sachbeschädigung an Lkw

Von Dienstag, 22.0 Februar 2022, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 23. Februar 2022,06.40 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Bakum, Rudolf-Diesel-Straße, auf das Gelände einer Lkw-Werkstatt und drangen gewaltsam in eine dort abgestellte Sattelzugmaschine ein. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 23. Februar 2022, kam es um 12.30 Uhr auf der Reichensteiner Straße in Höhe des dortigen Kindergartens zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin befuhr mit einem Pkw Nissan Qashqai die Reichensteiner Straße aus Richtung Holthausstraße und stieß beim Vorbeifahren seitlich gegen den Pkw VW Sharan einer 39-jährigen Frau aus Dinklage, die am rechten Fahrbahnrand stand und die Reichensteiner Straße aus Richtung Höner-Mark-Weg befahren hatte. Die Schadensverursacherin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Telefon (04443) 977490 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 23. Februar 2022, gegen 23.15 Uhr, kam ein 23-Jähriger aus Goldenstedt in der Bruchweidenstraße mit seinem Pkw alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW streifte zwei Bäume und prallte dann gegen einen weiteren Baum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste durch einen Abschlepper geborgen werden. Der Fahrzeugführer verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Im Zuge der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 23-Jährige unter Alkoholbeeinflussung stehen könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 29000 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 23. Februar 2022, kam es um 14.10 Uhr auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 55-Jährige aus Lohne befuhr mit ihrem Pkw die Dinklager Straße aus Richtung Dinklage kommend und musste im Streckenverlauf aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens bremsen. Dies bemerkte ein 36-Jähriger aus Stuhr, der sich mit seinem Pkw direkt hinter der 55-Jährigen befand, zu spät und fuhr ihren PKW auf. Hierdurch entstand Sachschaden an beiden Pkw. Die 55-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 23. Februar 2022, kam es gegen 18.45 Uhr auf der Lehmder Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus Dinklage befuhr mit seinem PKW die Lehmder Straße in Richtung Steinfeld. Hier geriet der PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kam am Fahrbahnrand zum Stillstand. Der 61-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Aufgrund der bislang vorliegenden Erkenntnisse dürfte nicht der Unfallhergang ursächlich für das Versterben des Mannes gewesen sein, sondern ein medizinischer Notfall.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 23. Februar 2022, kam es gegen 18.35 Uhr auf der Holdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 49-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden befuhr mit seinem Pkw die Holdorfer Straße stadteinwärts. Ein 10-jähriger Junge aus Neuenkirchen-Vörden kam ihm zeitgleich mit seinem Fahrrad auf dem gegenüberliegenden Fuß- und Fahrradweg entgegen. Das Kind querte plötzlich die Fahrbahn, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Junge wurde durch die Kollision schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zur Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Neuenkirchen-Vörden - versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte

In der Zeit zwischen Mittwoch, 23. Februar 2022, 23.40 Uhr, und Donnerstag, 24. Februar 2022, 00.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Straße Auf den Koppeln in ein Doppelwohnhaus einzudringen. Der Versuch misslang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 23. Februar 2022, kam es um 07.15 Uhr auf der Rottinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 14-jähriger Junge aus Damme befuhr mit seinem Fahrrad die Rottinghauser Straße in Fahrtrichtung Südring, als er von einem durch ihn nicht näher zu beschreibenden Fahrzeug touchiert wurde. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt und unerkannt vom Verkehrsunfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - Versammlung aus Protest gegen die aktuelle Corona-Politik

Am Mittwoch, 23. Februar 2022, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr, kam es auf dem Rathausvorplatz in der Mühlenstraße erneut zu einer unangemeldeten Versammlung gegen die aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen. Etwa 15 Teilnehmer/-innen hatten sich auf dem Rathausvorplatz versammelt. Die Ansammlung wurde polizeilicherseits als Versammlung deklariert und entsprechend beauflagt (Tragen von FFP2-Masken, Abstandsgebot, örtliche Beschränkung). Sämtliche Teilnehmenden kamen dieses Auflagen nach. Die Versammlung wurde ohne besondere Vorkommnisse um 19.30 Uhr beendet.

