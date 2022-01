Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogen bei Personenkontrolle aufgefunden

Apolda (ots)

In der Utenbacher Straße in Apolda wurde ein 24jähriger Apoldaer am 10.01.2022, gegen 16:45 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten eine Konsumeinheit Crystal sowie eine Glaspfeife mit entsprechenden Anhaftungen aufgefunden werden. Beides wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell