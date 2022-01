Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Einbruch gesucht

Weimar (ots)

Am heutigen Morgen, kurz nach 05:30 Uhr, beobachtete ein Mann aus der Bertuchstraße einen Einbruch bei Nachbarn. Er konnte sehen, wie zwei Männer auf Fahrrädern mit Werkzeugkoffern den Tatort verließen. Es stellte sich heraus, dass die Einbrecher mindestens zwei Kellerabteile aufgebrochen haben. Aus einem entwendeten sie Werkzeug im Wert mehrerer hundert Euro. Eine Kettensäge wurde schon abholbereit zurechtgelegt. Ob es auch aus dem zweiten Keller Beutegut zu beklagen gibt, ist noch nicht bekannt. Beide Männer sollen dunkel bekleidet und jeweils mit einem dunklen E-Bike unterwegs gewesen sein. Die Täter verließen in westliche Richtung den Ort des Geschehens. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die beiden Radler mit Werkzeugkoffern am Fahrrad gesehen haben. Hinweise bitte an die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

