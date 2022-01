Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wieder Schockanrufe

Weimar (ots)

Im Verlauf des gestrigen Montags wurden erneut mehrere sogenannte "Schockanrufe" im Weimarer Land polizeibekannt. Mehrere Seniorinnen wurden in Bad Berka nach demselben Muster telefonisch kontaktiert. Eine angebliche Polizeibeamtin erklärte den Angerufenen, dass sie nach einem aufgedeckten Vorfall nun in Gefahr seien. Im Zuge dieser Information versuchte die falsche Polizistin Informationen über die Lebens- und Wohnumstände sowie die finanzielle Situation zu hinterfragen. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben alle Betroffenen richtig reagiert. Sie hinterfragten akribisch und gaben keine Auskunft, so dass das Telefonat von der Anruferseite beendet wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell