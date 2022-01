Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Viehbetrieb

Willerstedt (ots)

In einem Viehbetrieb in Willerstedt kam es im Tatzeitraum 09.01.2022, 12:00 Uhr bis 10.01.2022, 06:30 Uhr zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hatten sich offenbar mittels unbekanntem Hebelwerkzeug an einem Tor Zutritt zur Anlage verschafft. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Der Sachschaden wird mit ca. 200 Euro benannt.

