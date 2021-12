Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Alkoholisierter PKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Mannheim-Oststadt (ots)

Am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr war ein 43-jähriger Mann mit seinem Volvo in der Hebelstraße in Mannheim unterwegs. Hierbei erkannte er einen am Straßenrand abgestellten Mercedes zu spät und kollidierte mit diesem. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Mann eine Alkoholisierung von 0,42 Promille fest. Daher musste der 43-Jährige auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes verblieb ebenfalls bei der Polizei. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 35.000 Euro. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung in Folge von Trunkenheit ermittelt.

