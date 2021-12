Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Vorfahrtsunfall zwischen betrunkenen Fahrzeugführern

Mannheim-Sandhofen (ots)

Am Samstagabend um 18:45 Uhr kam es in der Leinenstraße an der Einmündung Gaswerkstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 29-jährigen Ford-Fahrerin und einer 37-jährigen VW-Fahrerin. Die Ford-Fahrerin fuhr von der Gaswerkstraße in Richtung Hanfstraße und missachtete die Vorfahrt der VW-Fahrerin, welche auf der Leinenstraße in Richtung Luzenberg fuhr. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der 29-Jährigen einen Alkoholwert von über 1,5 Promille fest. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass auch die 37-jährige Unfallgegnerin mit 0,84 Promille alkoholisiert war. Beide Frauen mussten schließlich jeweils eine Blutprobe und ihre Führerscheine abgeben. Außerdem erwartet Beide ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Die VW-Fahrerin, sowie deren Beifahrerin, erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen.

