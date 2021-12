Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Leutershausen: 14-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Hirschberg-Leutershausen (ots)

Ein 14-jähriger Fahrradfahrer wurde am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Leutershausen verletzt. Mit Verdacht, neben Prellungen und Schürfwunden auch Kopfverletzungen erlitten zu haben, wurde der Junge mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim ergaben, war der Junge gegen 7.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem linken Gehweg der Bahnhofstraße talwärts in Richtung Bergstraße unterwegs, als er beim Überqueren der Beethovenstraße von einer 61-jährigen Fiat-Fahrerin erfasst wurde, die auf der Beethovenstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Am Auto und am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell