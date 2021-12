Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Streitigkeiten auf dem Heimweg lösen Polizeieinsatz aus - 31-Jährige leistet Widerstand; ein Polizist verletzt

Mannheim-Vogelstang (ots)

Als eine 63-Jährige am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr ein befreundetes Paar mit ihrem Mercedes nach Hause fahren wollte, kam es auf dem Weg dorthin zu Streitigkeiten, die dann wiederum in einem Polizeieinsatz endeten.

Auf Höhe der Magdeburger Straße/ Weikersheimer Ring gerieten eine 31-Jährige und ihr Lebensgefährte im Mercedes der 63-Jährigen, aus bislang nicht bekannten Gründen, verbal aneinander. Kurz darauf zog die 31-Jährige gewaltsam den Autoschlüssel aus dem Zündschloss des fahrenden Mercedes und warf diesen in Richtung ihres Partners. Nachdem das Fahrzeug kurz darauf widerwillig zum Stehen kam, stieg die aufgebrachte junge Frau aus dem Wagen und trat gegen den Mercedes der 63-Jährigen. Der Lebensgefährte der 31-Jährigen, der offenbar einem weiteren Streitgespräch aus dem Weg gehen wollte, entfernte sich zwischenzeitlich in unbekannte Richtung. Als die 63-Jährige die junge Frau auf ihr Verhalten ansprechen wollte, wurde eine zufällig vorbeikommende Streifenwagenbesatzung auf das Geschehen aufmerksam. Im Rahmen des Kontrollgesprächs zeigte sich, dass die 31-Jährige offenbar alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab rund 1,2 Promille. Da neben einer Sachbeschädigung auch der Verdacht bestand, dass eine Verkehrsstraftat vorliegt, sollte die Frau zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen werden. Sofort fing die 31-Jährige an, die Einsatzkräfte zu beleidigen und erheblichen Widerstand gegen die Maßnahmen zu leisten. Sie trat mehrfach in Richtung der Streifenwagenbesatzung und traf hierbei einen Polizeibeamten am Oberkörper. Dieser wurde leicht verletzt. Erst mithilfe weiterer Einsatzkräfte gelang es der Streifenwagenbesatzung schließlich, die Frau zu beruhigen und die Fahrt zum Polizeirevier fortzusetzen. Da sich außerdem Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung bei der 31-Jährigen ergaben, wurde zusätzlich eine freiwillige Urinprobe erhoben. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin. Nach erfolgter Blutentnahme sowie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde die 31-Jährige wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Der Mercedes war aufgrund der Beschädigungen am Zündschloss nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen gegen die 31-Jährige aufgenommen. Sie muss nun mit mehreren Strafanzeigen, unter anderem wegen des Verdachts "Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr" rechnen.

