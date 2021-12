Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Räder am PKW entwendet - Zeugen gesucht

Leimen, St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 0:30 Uhr stellte ein 55-jähriger Mann seinen BMW in der Hohenstauferallee ab. Als der Mann gegen 10 Uhr am Sonntagvormittag zurückkehrte, stellte er fest, dass bisher unbekannte Täter alle Räder des Fahrzeuges entwendet und den PKW auf Steine aufgebockt hatten. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter 06222/5709-0 telefonisch zu melden.

