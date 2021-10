Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Satteldorf: Auffahrunfall

Eine 67-jährige Renault-Fahrerin befuhr am Mittwochnachmittag gegen 16:10 Uhr die B290. Auf Höhe der Anschlussstelle Crailsheim an die A6 erkannte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrender 49-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Die 67-Jährige fuhr auf diesen auf und schob den VW auf einen davorstehenden 28-jährigen BMW-Fahrer. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18 000 Euro.

Wallhausen: Auf Pkw gefahren

Am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr eine 18-jährige Opel-Fahrerin die B290 von Wallhausen in Richtung Rot am See. Dabei erkannte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrender 20-jähriger VW-Fahrer aufgrund eines Einsatzfahrzeuges anhalten musste. Die 18-Jährige fuhr auf den VW auf, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro entstand.

