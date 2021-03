Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall zwischen Radfahrer und Pedelec

Karlsruhe (ots)

Schwer verletzt wurde ein 24-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall mit einem Pedelec-Fahrer am Mittwochnachmittag in der Karlsruher Oststadt.

Der Radfahrer fuhr gegen 16.30 Uhr auf dem am Frauenhofer-Institut vorbeiführenden Radweg in Richtung Süden. Beim Abbiegen in die Kornblumenstraße übersah er offenbar einen in Richtung Innenstadt fahrenden 68-jährigen Pedelec-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Beide Beteiligten stürzten zu Boden. Der 24-Jährige verletzte sich hierbei so schwer, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der 68-Jährige wurde bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt.

Florentin Ochner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell