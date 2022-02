Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Gefährliche Körperverletzung mit einer schwer verletzten Person - Zeugenaufruf!

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag, den 18. Februar 2022, gegen 17.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friesoyther Straße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 20-jährigen Mannes aus Bad Zwischenahn. Als dieser sich zur Tatzeit mit einem Bekannten auf dem Parkplatz aufhielt, seien die zwei Tatverdächtigen, ein 20-jähriger und ein 21-jähriger Barßeler, mit einem schwarzen Mercedes auf den Parkplatz gekommen. Zunächst sei man auf die Opfer zugegangen. Dann habe der 20-jährige Mann mit Fäusten auf das Opfer eingeschlagen. Als dieser daraufhin zu Boden fiel, habe der 21-jährige Mann auf das Opfer eingetreten. Auch der Bekannte wurde mit Schlägen von den Tatverdächtigen angegangen. Zwischenzeitlich seien weitere Personen hinzugekommen, die dem Opfer jedoch nicht bekannt waren. Durch die Angriffe erlitt das Opfer schwere Verletzungen im Gesicht. Der Bekannte des Opfers wurde leicht verletzt. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Barßel unter Tel.: 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

Barßel - Diebstahl aus Rohbau

Zwischen Mittwoch, 23.Februar 2022, gegen 17.30 Uhr, und Donnerstag, 24.Februar 2022, um 08.15 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter Werkzeug aus einem Rohbau an der Hinterwieke entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um -einen METABO Akku-Schrauber, -einen Hammer und -einen Meißel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Barßel OT Harkebrügge - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 22.Februar 2022, zwischen 12.45 Uhr und 13.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dorfstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten PKW Ford KA einer 48-Jährigen aus Barße lund entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

Saterland OT Ramsloh - Diebstahl einer Geldbörse mit anschließender Verwertungstat

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, gegen 11.25 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Verbrauchermarkt in der Florianstraße die Geldbörse einer 78-jährigen Saterländerin. Mit der in ihrer Geldbörse befindlichen Bankkarte wurden im Anschluss an den Diebstahl mehrere Abbuchungen vom Konto der Geschädigten getätigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Die Polizei möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, Zahlungskarten und die dazugehörige PIN bitte niemals gemeinsam aufzubewahren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 19.Februar 2022, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz einer Spielothek an der Elbestraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten PKW Fiat Ducato einer 37-Jährigen aus Friesoythe und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93160 in Verbindung zu setzen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 24.Februar 2022, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Mann aus Apen mit seinem PKW die Loher Straße in Richtung Godensholt. Eine 30-jährige Frau aus Barßel fuhr mit ihrem PKW in entgegengesetzte Richtung. Als sich beide Fahrzeuge auf einer Höhe befanden, kam geriet der PKW des 48-Jährigen zu weit nach links und streifte den PKW der Barßelerin. Durch den Zusammenstoß erlitt die 30-Jährige leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

